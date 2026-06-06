25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ; ಪತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ

<p><strong>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ;ಪತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ</strong></p>.<p>ತುಮಕೂರು, ಜೂನ್ 5– ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಗಡಿನಾಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆಯ ಗೈಬು ಸಾಹೇಬ ಮಕಾಂದಾರ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಗೀಗಿಪದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದಾಗಿಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆದಕಿದ ಜಯಾ</strong></p>.<p>ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 5– ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೆದಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜಯಲಲಿತಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>