75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ| ಮೂಲಭೂತ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಯತ್ನ ಬೇಡ: ಜಯಕರ್

<p><strong>ಭಾನುವಾರ 22-4-1951</strong></p><p><strong>ಮುಂಬಯಿ, ಏ. 21</strong>– ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ<br>ಆಗಿವೆಯೆಂಬ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಧಿಗಳಿಗೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲೆತ್ನಿಸುವ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪೂನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವೈಸ್ ಛಾನ್ಸಲರರಾದ ಡಾ. ಎ.ಆರ್. ಜಯಕರರು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಲಾಯರುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ, ‘ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಶಾಂತಿ, ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಕ್ಷೇಮವಲ್ಲದೆ, ಜನತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತರವಲ್ಲ’ ಎಂದು <br>ಡಾ. ಜಯಕರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>