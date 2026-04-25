25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಜಯಾ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತ

ಜಯಾ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತ

ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ, ಏ. 24 (ಪಿಟಿಐ)– ಬರುವ ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆಯುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕಿ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅಂದಿಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಇಂದು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭುವನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪುದುಕೋಟ್ಟೈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಕೂಡಾ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿವೆ.

ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ಮತಿವನನ್ ಅವರು, ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ. ಪೊನ್ನುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ ಹೆದ್ದಾರಿ: ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ 1,635 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆರವು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 24– ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 1,000 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 1,300 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂ. 1,635 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಣವನ್ನು ಜೂನ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.