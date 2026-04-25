75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಬಿಹಾರದ ಆಹಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಪತ್ಕಾರಿ: ಜೆ.ಪಿ. ಕಳವಳ

<p><strong>ಬಿಹಾರ, ಏ. 24–</strong> ಬಿಹಾರದ ಆಹಾರ ಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ, ಬಿಹಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕ್ಷಾಮ ದಂಥ ಕ್ಷಾಮ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ, ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಧುರೀಣ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ರವರಿಂದು ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಬಿಹಾರದ ಆಹಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹತೋಟಿ ಮೀರಿದೆಯೆಂದೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದೂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನುಡಿದರು. </p><p>ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಬೆಳೆಯೂ ಕೈಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕಟವಾಗುವುದೆಂದರು.</p>