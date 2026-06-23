25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಭೀಕರ ರೈಲು ದುರಂತ: 43 ಮಂದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವು

<p><strong>ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್, ಜೂನ್ 22 (ಪಿಟಿಐ)–</strong> ಮಂಗಳೂರು–ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲ್ ರೈಲಿನ ಎಂಟು ಬೋಗಿಗಳು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿ 4 ಬೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ 20 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಡಲುಂಡಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ<br>43 ಜನರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 230 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮುಳುಗಿರುವ<br>ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವವರ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಶೋಧಿಸಬಲ್ಲ 15 ಜನ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪರಿಣತರು. ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>