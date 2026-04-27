25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಕೈಗಾ: ಇನ್ನೆರಡು ಅಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಏ. 26– ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ರೂ. 2,856 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಎರಡು ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ತಲಾ 220 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೈಗಾ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2,420 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯು, ಇಂದು ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.

ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಎನ್ರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ

ಲಂಡನ್, ಏ. 26 (ಪಿಟಿಐ)– ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿಯ (ಎಂಎಸ್ಇಬಿ) ಜತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಎನ್ರಾನ್ನ ದಾಭೋಲ್ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ (ಡಿಪಿಸಿ) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ರೂ. 2,840 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಂಎಸ್ಇಬಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಡಿಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಕ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.