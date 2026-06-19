75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ

<p><strong>ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 18– ಹೈಸ್ಕೂಲು ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರಕಾರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಿರುವ ಹೈಸ್ಕೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಆರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಬೇಕೆಂದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತರಗತಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿರಬಹುದೆಂದೂ ಉಳಿದವು ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮವಿರ ಬೇಕೆಂದೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಓದದಿರುವ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ ತರಗತಿಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದೂ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>