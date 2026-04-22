25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿವಾದ

<p><strong>ಭಾನುವಾರ, 22-04-2001</strong></p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 21: </strong>ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು, ಬೀದಿರಂಪವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧಾರಾವಾಹಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ 'ಮಾಯಾಮೃಗ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ವಾರ್ತಾ ಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ, ಪಾಲ್ ಸುದರ್ಶನ್, ಟಿ.ವಿ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿ.ಎಸ್. ಲಿಂಗದೇವರು, ರವೀಂದ್ರ ಎಚ್.ಪಿ., ಆರ್.ಜಿ. ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್, ವೀರಪ್ಪ ಮರಳವಾಡಿ, ಎಸ್.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>