25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ, ಹಸನಬ್ಬ

<p><strong>ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ, ಹಸನಬ್ಬ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 19– ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ, ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಇಂದು ಸಂಜೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಐವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು<br>ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಾಮಕರಣ ಗೊಂಡ ಇತರ ಗಣ್ಯರೆಂದರೆ ಎಲ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಬಿ.ಎ. ಹಸನಬ್ಬ ಮತ್ತು ಎಂ.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು.</p>.<p><strong>ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ</strong></p>.<p>ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 19– ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದ ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳ ತಂಡ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡದಿರಲೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಆರ್ಬಿಒಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು’ ಎಂದು ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>