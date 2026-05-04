ಸೋಮವಾರ, 4 ಮೇ 2026
ಇವತ್ತು 50: ಇದೆ ದಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಮೇ 2026, 2:30 IST
Introduction
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
1976ರ ಮೇ 4ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಅವಲೋಕನವೇ ಈ ಲೇಖನ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಚಿನಕುರಳಿ ಅಂಕಣದ ಅಭಿಮತ
ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಚಿನಕುರಳಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
• ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ-ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಚರ್ಚೆ
ಅಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಬಿ. ಚವಾಣ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
• ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
• ನದಿ ನೀರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿ
ದೇಶದ ನದಿ ನೀರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
• ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತರಬೇತಿ
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
• ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕುರಿತು ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾನೂನುಗಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕೀಯವು ಆ ದಿನದಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1976ರ ಮೇ 4
ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕ
ದ್ವಿಗುಣ
ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು TPML ಆರ್ಕೈವ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

