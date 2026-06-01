25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 8 ವರ್ಷ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 8 ವರ್ಷ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 31– ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 5+3+2 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಇಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

'ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ 4+3+3 ಬದಲಿಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿತ್ತು' ಎಂದು ವಾರ್ತಾ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.