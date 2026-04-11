25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಅನವಶ್ಯಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ವಿಶ್ವನಾಥ್‌

ಅನವಶ್ಯಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಮೈಸೂರು, ಏ. 10– ಅನವಶ್ಯಕ ವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣ ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ತರಗತಿಗಳನ್ನು (ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ) ಹತ್ತಿರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು, ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಊರು ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆ
ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸ ಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.