<p><strong>ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಮೊಟ್ಟೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ</strong></p><p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಜೂನ್ 17– ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಮನ್ಮಥ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ 32 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೈತೂರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ಇರಿಸಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮನ್ಮಥ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಗರದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂಧಿಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಐವರು ದಲಿತರ ಕಗ್ಗೊಲೆ</strong></p><p>ಫತೇಪುರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ), ಜೂನ್ 17 (ಪಿಟಿಐ)– ಅಲಿಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ದಲಿತರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಸಿರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಫತೇಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಸೇನ್ ಗಂಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐವರು ಹರಿಜನರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>