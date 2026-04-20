25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕೊಣ್ಣೂರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವೈಫಲ್ಯ

<p><strong>ಶುಕ್ರವಾರ 20–04–2001</strong></p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1995ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಘಟನೆಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಯೋಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾರ್ತಾ ಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>1995ರ ಏ. 23ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕರನಿಂಗ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಂಬಲಿತರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದು 12 ಜನರ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>