25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ; ಗಡಿ ವಿವಾದ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತೆರಳಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿದ್ಧತೆ

<h2>ಗಡಿ ವಿವಾದ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತೆರಳಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿದ್ಧತೆ</h2>.<p><strong>ಮುಂಬೈ, ಮಾರ್ಚ್ 13 (ಪಿಟಿಐ, ಯುಎನ್ಐ)–</strong> ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗಡಿ ವಿವಾದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೇಳಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಲಾಸ್ರಾವ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು, ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>