25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮಮತಾ ಬೆಂಬಲ ವಾಪಸ್, ಜಾರ್ಜ್ ರಾಜೀನಾಮೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 15–</strong> ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.</p><p>ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಸಮತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇತರ ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಹ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಮಂಡೇಲಾಗೆ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ</strong></p><p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 15–</strong> ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>