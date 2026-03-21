75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪರ್ಷಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ‘ಮಾರ್ಷಲ್ ಲಾ’

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್, ಮಾರ್ಚ್ 20–</strong> ಪರ್ಷಿಯಾದ ಷಾರವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆ ಇಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ‘ಮಾರ್ಷಲ್ ಲಾ’ ಮತ್ತು ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಗಣಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೆನೇಟ್ ಸಭೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್ ದೆಜಾಜಿಯವರನ್ನು ಗವರ್ನರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಇನಾಂ ಗ್ರಾಮಗಳ ರದ್ದು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಮ್ಮತದ ಸಮರ್ಥನೆ</strong></p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 20–</strong> ಇಂದಿನ ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಚಿವ ಎಚ್. ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಇನಾಂ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಕಂಠದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂದೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವುದು.</p>