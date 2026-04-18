75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಶಾಸನ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಕಾಲಾವಧಿ

<p>ಬುಧವಾರ, 18–4–1951</p><p>ದೆಹಲಿ, ಏ. 17– ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಇಂದು ಭಾರತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.</p>.<p>1948ರ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಸಂಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>1948ರ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು 1950ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ನೇ ತಾರೀಖು ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಈಗ 1951ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ನೆಯ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>