75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲೂಟಿಯ ಆರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಶ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೂಟಿಯ ಆರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಶ

ಮುಂಬಯಿ, ಮೇ 20– ಲಾಯ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕಾರರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೂರು ರಿವಾಲ್ವರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಆರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮೊಬಲಗು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ವಶವಾಗಿದೆ.

ಉಳಿದ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮೊಬಲಗು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊರಕಿವೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಸಾಗರ, ಮೇ 20– ಕಾಗೋಡಿನ ರೈತ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ಆರು ಮಂದಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.