75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಗೂಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ

ಗೂಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ, ಏ. 10– ರಟ್ಟಿಗೊಂದು ಗೂಗೆಯ ಚಿತ್ರ ಅಂಟಿಸಿ, ಅದರ ಕೆಳಗೊಂದು ವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಎಚ್.ಬಿ. ಮಲ್ಕಾನಿ ಎಂಬ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಕೈತಲಪಿತು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಯವಿದು.

'ಮರದ ಮೇಲೊಂದು ಗೂಗೆ

ಚಿಂತನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗೆ

ಮಾತು ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿತು,

ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಕಿವಿಯ ಬಿಚ್ಚಿ

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿತು

ಜನರೆಲ್ಲ ಈ ಹಕ್ಕಿಯಂತಿರ ಲೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ.

ಈ ಗೂಗೆಯನ್ನು, ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ತೂಗುಬಿಡ ಬೇಕೆಂದು ಕಳಿಸಿದವರು ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರು ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ಶಯನಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು.

'ಇಂತಹ ಸಲಹೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮೀರಿ ಬಂದಾವು. ಅದರಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಬೇರೆಡೆ ಇಡಬಹುದು' ಎಂದರು.