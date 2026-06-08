75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳರ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ?

<p><strong>ಮುಂಬೈ, ಜೂ. 6–</strong> ಮುಂಬೈ ಕಳ್ಳರ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಖೆಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಂತಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ಮುಂಬೈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾನದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚೈನಾನಿಯವರ ಮನೆಯನ್ನು ದೋಚಿದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿಹಾರಾರ್ಥ ನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಚತುರನಾದ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಮುಂಬೈ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖಾ ಸಚಿವ ಜೆ.ಡಿ. ವರ್ತಕರ ಕಾವಲಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿವರ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ಇದ್ದ ಚೀಲವೊಂದನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ. ಆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕರ್ ಫೌಂಟೇನ್ಪೆನ್, ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು 50 ರೂ. ಗಳಿದ್ದವು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಸಚಿವ ವಿ.ಎಲ್. ಮೆಹ್ತಾರವರು ಗಾಳಿ ವಿಹಾರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಚೂರಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನೂ ಕೋಟನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>