25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಜುಲೈ 14ರಂದು ಮುಷರಫ್‌ ಭೇಟಿ: ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ?

<p><strong>ಜುಲೈ 14ರಂದು ಮುಷರಫ್ ಭೇಟಿ: ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ?</strong></p>.<p>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಜೂನ್ 18 (ಎಎಫ್ಪಿ)– ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜತೆಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತಗಾರ ಜನರಲ್ ಪರ್ವೆಜ್ ಮುಷರಫ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಜುಲೈ 14ರಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಷರಫ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೆ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವರು. ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ಜುಲೈ 14ರಿಂದ 15ರವರೆಗಿನ ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಮುಷರಫ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>