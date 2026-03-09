75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಇಡ್ಲಿ–ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಬಂಧ

<h2>ಜನರ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿಗಳಾದ ಇಡ್ಲಿ–ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ</h2>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 8–</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಜೆಗಳ ನೆಚ್ಚಿನಾಸೆಯ ತಿಂಡಿಗಳಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ದೊರೆಯಲಾರವು. ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದವರು ಗುರುವಾರ ಆಜ್ಞೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಹೋಟೆಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಫಲಹಾರ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆಜ್ಞೆ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದ 1951ರ ಈ ಆಹಾರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಯಾವ ಫಲಹಾರ ಮಂದಿರಗಳೂ ಕೂಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಕೂಡದು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಕೂಡದೆಂದೂ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದೆಂದೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>