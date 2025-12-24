75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಕ್ಷಾಮ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಿ

<p><strong>ದೆಹಲಿ:</strong> ಮೇ 1– ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂರವರು ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಸಾರ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಹಾರ ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ತನ್ನ ಕೈಲಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆಯಿತ್ತರು.</p>.<p>ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷಾಮವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕ್ಷಾಮ ಮಾರಿಯ ಘೋರ ಭ್ರಾಂತಿಯು ನಾಡಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸತ್ವವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಕ್ಷಾಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆಹರೂ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>