<p><strong>‘ನೇಪಾಳದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಧಕ್ಕೆ ತರದು’</strong></p>.<p>ಖಟ್ಮಂಡು, ಜೂನ್ 16– ನೇಪಾಳದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಳಿತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ ಅವರು ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ ಈ ಪುರಾತನ ನಾಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೈಹಾಕಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿಚ್ಛಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಭಾರತದ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಾ ತ್ರಿಭುವನ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೀತ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಸ್ನೇಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳವಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>