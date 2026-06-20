75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ‘ನೆಹರೂ ಕೀ ಜೈ’ ಬೇಡ;‘ಜೈ ಹಿಂದ್’ ಎನ್ನಿ’

<p><strong>‘ನೆಹರೂ ಕೀ ಜೈ’ ಬೇಡ;‘ಜೈ ಹಿಂದ್’ ಎನ್ನಿ’</strong></p>.<p>ಪಾಟ್ನಾ, ಜೂನ್ 19– ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ‘ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕೀ ಜೈ’ ಮತ್ತು ‘ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕೀ ಜೈ’ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಜತೆಗೆ, ‘ನೆಹರೂ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೀ ಜೈ’ ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಘೋಷಣೆ ನೆಹರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ನೆಹರೂ ಅವರು, ತಮಗಾಗಿ ‘ಜೈ’ ಎಂದು ಕೂಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು ‘ಜೈ ಹಿಂದ್’ ಎನ್ನಬೇಕು ಎಂದರು. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ‘ಜೈ ಹಿಂದ್’ ಎಂದು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಕೂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಟ್ನಾದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>