75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾರಿ ಆಹಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ

<p><strong>ಬುಲಂದಷಹರ್:</strong> ಏ. 30– ‘ಆಹಾರವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದ ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದು ತರು ವಂಥ ಯಾವ ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಪರಿಮಿತ ಜಯಘೋಷವಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತೆ ತೋರಿ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಾಮದ ಭೂತವನ್ನೆದುರಿಸಲು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಮದರಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸೋದರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲೂ ಸಿದ್ಧ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>