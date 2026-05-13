ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 13ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>ಹಿಡಕಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕೋಡಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನವು 1976ರ ಮೇ 13ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 13ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>'ಆರ್ದಮರ್ದ ದಕ್ಕುವ ಘಟಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು 1976ರ ಮೇ 13ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 12 ರಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ತಬಲ ವಾದಕ ಉಸ್ತಾದ್ ಜಹಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರಿಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತು 1976ರ ಮೇ 13ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅರಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಮೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹುನೇದ್ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಭೆಯ ದೃಶ್ಯ.</p>.<p>ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು TPML ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.