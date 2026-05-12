ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

<p>ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 12ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 12ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಚಿನಕುರಳಿ.</p><p>‘ನೀವು ‘ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್’ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲ!’</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್ನಿಯೋ, ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವ ವಿಶೇಷ ಒರಾಂಗುಟಾನ್ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಜೋಡಿ ಬರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿರತೆ, ತಲಾ ಎರಡು ಬಿಳಿಯ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಹಂಸಗಳು, ನಾಲ್ಕು, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಮಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಜಿರಾಫೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>’ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ‘ ಎಂದು ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗತ್ ಮೆಹ್ತಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಳ ಶಾಖೆ ಸಚಿವ ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ‘ಈ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಳೂವರೆ ಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜಣ್ಣ ಟ್ರೋಫಿ ಬಾಲಕರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಯಂಗ್ ಓರಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೇಂದ ಕುಮಾರ್, ಬಾಲವೀಂದ್ರ, ಗೋವಿಂದ ಡೇನಿಯಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಸರಿ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಏಕೆ? ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ, ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ’ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು 1976ರ ಮೇ 12ರಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನಡುವೆ 100 ನಿಮಿಷದ ಮಾತುಕತೆಯೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು.</p>