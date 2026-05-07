ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 7ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 7ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಚಿನಕುರಳಿ. 'ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ದರಗಳು ಇಳಿದಿವೆಯಂತೆ... ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಬರೋವಾಗ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೀರೋ...!</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ, ತೂಕ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. 16 ಜನರ ತಂಡವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>1974–76 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ದಾಸ್ತಾನು ಹೀಗಿತ್ತು....</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಆಹಾರದ ತೂಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದರದ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಜನರಲ್ಲಿ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಾರದು ಎಂಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಕಡ್ಡಾಯ ಎಲ್ಲೂ ಅಸೂಕ್ತ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು 1976ರ ಮೇ 7ರಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಪವಾಡ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ವಿಚಾರವಾದಿ ಡಾ. ಏಬ್ರಹಾಂ ಟಿ.ಕೊವೂರ್ ಅವರು ಸವಾಲೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪವಾಡಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದರು.