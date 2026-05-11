ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

<p>ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 11ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗೋವಿಂದಗಢದಿಂದ ಬಿಳಿ ಹುಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಬಿಳಿಹುಲಿ’ ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 11ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಚಿನಕುರಳಿ. ಭಿಕ್ಷುಕರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ</p>.<p>ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟವನ್ನು 1975ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ₹2 ರ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ 200 ಮೈಲಿ ದೂರದವರೆಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಲಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆ. ಎಸ್. ಮಹತಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಂದಿನ ಹೈಕಮೀಷನರ್ ಟಿಸ್ಟಾ ಜಯಕೋಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದರ್ಬಾರು ಕುರಿತು ’ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದರ್ಬಾರು’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು 1976ರ ಮೇ 11ರಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಉಮಾಶಂಕರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>