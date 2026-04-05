75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: 64 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ಈ ವರ್ಷ 64 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ</strong></p><p>ನವದೆಹಲಿ, ಏ.4– 1951ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರದ ದಾಸ್ತಾನಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ 90 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆಯೆಂದೂ, 35 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರ ಶೇಖರವಾಗುವಂತಿರುವುದರಿಂದ 55 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಖೋತಾ ಬರುವುದೆಂದೂ, ಈ ದಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ ಮುನ್ಷಿಯವರು ಶ್ರೀ ಜಿ.ಪಿ ಶ್ರೀ ವಾಸ್ತವಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಇದಲ್ಲದೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುವುದೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. </p>