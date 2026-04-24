75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ|ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಆಡಳಿತದ ಮಸೂದೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಏ. 23–</strong> ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಆಡಳಿತದ (ದ್ವಿತೀಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯು ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಷೇರ್ ಹೋಲ್ಡರುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವಂತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವತ್ತಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಅಧಿಕಾರ ವೀಯುತ್ತದೆ. ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಶಾಖಾ ಸಚಿವ ಅಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಆಗಲೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಷೇರುಗಳನ್ನೂ ನಿರಾಶ್ರಿತೇತರ ಸ್ವತ್ತೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಈಗಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೆ ಭಾರತವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.