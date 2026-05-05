75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಹುಚ್ಚರಿಗೂ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ

ಹುಚ್ಚರಿಗೂ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 4– ಮತಿವಿಕಲ್ಪರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಹ ರಚಿತವಾಗಲಿರುವ ಅರ್ಥ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರೆಂದು ಸಾರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಟಿ. ಷಾ ಅವರು ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಂತಶಯನಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಮತಿವಿಕಲತೆಗೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಟಿ. ಷಾ, 'ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯು, 'ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ' ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆಯೇ ಆಗಬಹುದು' ಎಂದು ನಗೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ನೇರ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಅಪಾಯಕರ' ಎಂದರು.