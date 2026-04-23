75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ಷಿಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ಸೋಮವಾರ 23–04–1951</strong></p>.<p><strong>ಟೆಹರಾನ್, ಏ. 22–</strong> ಸರ್ಕಾರದ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಎದುರಿಸಿ ಪರ್ಷಿಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮೈಲುದ್ದದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಜಿಲ್ಸ್ (ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್) ಕಟ್ಟಡದತ್ತ ನಡೆದರು.</p>.<p>ರಾಜಧಾನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಖುಜಿಸ್ತಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತು ಇಸಾಫಹಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮುಷ್ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಮುಷ್ಕರಕಾರರ ಉದ್ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳೊಡನೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವರ ಆಜ್ಞೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಳಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪತಾಕೆಗಳನ್ನು, ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಮೃತರಾದ 12 ಮಂದಿ<br>ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. 'ತೈಲಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣವಾಗಲಿ', 'ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಪರ್ಷಿಯಾ ತೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ' ಎಂಬ ಕೇಳಿಕೆಗಳು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದವು.</p>