75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ‌ಕಾರ್ಡು, ಕವರು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಅಂಚೆಗಳ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆ

ಕಾರ್ಡು, ಕವರು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಅಂಚೆಗಳ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಏ. 9– ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಕವರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಏರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿಶಾಖೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವುದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಶಾಖಾ ಸಚಿವ ರಫಿ ಅಹ್ಮದ್ ಕಿದ್ವಾಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಶಾಖೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮಂಡಿತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದೀಚೆಗೆ 12,491 ಹೊಸ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ 14,40,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದೇ ಇದ್ದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ವೆಚ್ಚ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಆಣೆ ಬೆಲೆಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಕವರುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುವು.