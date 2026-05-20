ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 20ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 20ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಚಿನಕುರಳಿ. 'ಇದೇನಯ್ಯ ಗೌಡ ಗುರುತು ಸಿಗಲಿಲ್ವೇ? .... ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ರು.... ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ? '</p>.<p>ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಎಂ. ಮಹಮದಾಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು 1976ರ ಮೇ 10ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಹಸನುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಎಂಬುವವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು 1976ರ ಮೇ 20ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ರೇಸುಗಳ 3ನೇ ದಿನ ಗ್ರೀನೇಕರ್ಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಜಾಕಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಫೋಟೊವನ್ನು 1976ರ ಮೇ 20ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>1976ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಯೋಗವು ಪಾಕ್ ಜತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು 1976 ರ ಮೇ 20 ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು TPML ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.