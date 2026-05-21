ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 21ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 21ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಚಿನಕುರಳಿ. 'ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಾ.... ಓದಿ ಪಾಸಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತಲ್ಲ....!'</p>.<p>ಭಾರತದೊಡನೆ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕೆನಡಾ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಅಂದಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾದ ವೈ.ಬಿ ಚವಾಣರು ಅವರು ಕೆನಾಡದ ಈ ನಿರ್ಧರಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 1976ರ ಮೇ 21ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>'ವಿಶ್ವದ ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಆ ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವು ಸಿಗುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಅಂದಿನ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಸ್. ಮಕ್ನಮಾರ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು 1976 ರ ಮೇ 21ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 58 ಚಿತ್ರಗಳು ನಾಮಿನೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 5 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಕಥಾಸಂಗಮ', 'ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ', 'ಕೂಡಿಬಾಳೋಣ'. 'ಹಂಸಗೀತೆ' ಮತ್ತು 'ಚೋಮನ ದುಡಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 1976 ರ ಮೇ 21ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಜಯಮಾಲಾ ನಟಿಸಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ' ಸಿನಿಮಾ 1976ರಲ್ಲಿ ತರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು ಸಿನಿಮಾದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು 'ಐದನೆ ವಲಯ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 1976 ರ ಮೇ 21 ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು TPML ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.