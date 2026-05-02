ಇವತ್ತು 50: ಇದೆ ದಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 2ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಯ್ದ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಸಿ.ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು, ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತ ಲೇಖನವು ಪ್ರಜಾವಣಿಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ನೆಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಕುಸ್ತಿ ಬಸಪ್ಪನವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>1976ರ ಅಮೆರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಸೆನೆಟರ್ ಹ್ಯೂಬರ್ಟ್ ಹಂಫ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಜೆಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಅವರು ಜೆರಾಲ್ಟ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>1971ರ ಮೇ 2ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ 'ಕಿಸೆಂಜರ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭೇಟಿ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 'ನಗರ ಜೀವನ' ಎಂಬ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಪ್ರಜಾವಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾನುವಾರದ ಸಿನಿಮಾ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ 'ಬಂಗಾರದ ಗುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಸಲಿವಾನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೊಡಗು ಇಲೆವೆನ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.