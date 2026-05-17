ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 17ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ.

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಆಕಾಶ ವಲಯದ ಆಚೆಗಿರುವ ಆಯಾನು ವಲಯದಲ್ಲಿ 'ಚಮಕಿಸುವ' ಕಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು 1976ರ ಮೇ 17ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ 'ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುದ್ದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.

ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಉಮಾಶಂಕರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ರೋಹಿಣಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು 1978ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಅಂದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು.

1976ರ ಮೇ 17ಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

1976ರ ಮೇ 17ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಚಿನಕುರಳಿ. ತಿಂಡಿ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಆಗೋಯ್ತು!

1976ರ ಮೇ 17ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು ಲಾಭಕೋರ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮೊಸಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ 'ಬಳಕೆದಾರನ ರಕ್ಷಣೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು TPML ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.