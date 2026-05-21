50 ಇವತ್ತು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ 1976ರ ಮೇ 21

<p><strong>ಐದನೆ ವಲಯ</strong></p><p>ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದು ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹಾತೀತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಗಳಷ್ಟಾಗುವ ಈ ಮೊತ್ತ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇ14 ಮತ್ತು ಶೇ15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 1974 ರ ವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳೇರಿದಂತೆಲ್ಲ ಭಕ್ಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಭತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳೇರುವುದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಈಗ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳುವರಿ ತೋರಿದ್ದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯದ ಕಡ್ಡಾಯ ಠೇವಣಾತಿ ಸಹಿಸಲಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ₹1,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ? ಇದನ್ನು ವೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗದೆ ? ಈ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಲಹೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರಿಂದ ನೌಕರ - ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ದೊರೆವ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅರ್ಥ ಸಚಿವರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉದ್ಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕ್ರಮವಾದೀತು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>