50 ಇವತ್ತು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ 1976ರ ಮೇ 17

ಬಳಕೆದಾರನ ರಕ್ಷಣೆ

ಲಾಭಕೋರ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಕೀಳು ದರ್ಜೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಳತೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಬಳಕೆದಾರನ ಬವಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿಗಳು. ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ವಾದಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಯೇ ಗೌರವಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಬೆರೆಸಿ, ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಕೊಬ್ಬು ವಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪಿಗೂ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದವನೇ 'ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ' ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಮೇಲೆಂಬ ಭಾವನೆಯ ಈ ಬಗೆಯ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಬೆಳೆದಿರುವಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಒಮ್ಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧನೀಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರವು ಬಳಕೆದಾರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾರದು. ಅದು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ದುರ್ಮಿಶ್ರಣ ನಿಷೇಧ, ತೂಕ–ಅಳತೆ ಮೋಸದ ಪರಿಣಾಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಜನ ಮಂದಮತಿಗಳೂ, ಸಂತೃಪ್ಪರೂ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮರಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದಂತೆಯೇ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರಕಾರ ಬಳಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪೊಟ್ಟಣ, ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉತ್ಪಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಕರು ಆ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಮಿಶ್ರಣ ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ಪಾದಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಮೂಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಅಂಗಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಳಕೆ ತೂಕದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರೂ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭಾವ ಉಳ್ಳವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ದಿನವೂ ಬಳಸುವ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಟೂಬ್ಗಳು ಅರೆ ಬರೆ ತುಂಬಿರುವುದು, ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ಬ್ಲೇಡುಗಳೇ ಹೊಸ ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದು, ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರದಿರುವುದು ಮೊದಲಾದ ಕೃತ್ಯಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪರಿಶೀಲಕ ಘಟಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಕಿತ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದಕರೂ ಆ ಅಂಕಿತ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲವಾದರಿಂದ ಕೀಳುದರ್ಜೆ ಬ್ಲೇಡುಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ಗಳು, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.

ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಸಂತೃಪ್ತ ಅಭಾವ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸಳೆವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳದರ್ಜೆ ಪದಾರ್ಥ, ದುರ್ಮಿಶ್ರಣ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇವೆಲ್ಲ 'ವ್ಯಾಪಾರದ ಧರ್ಮ' ಎಂಬ ಉದಾಶೀನ ನಿವಾರಿಸುವ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಚಳವಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಯಾರೋ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಹಲವರ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಪ್