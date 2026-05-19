50 ಇವತ್ತು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ 1976ರ ಮೇ 19

<p><strong>ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಮಾರ್ಗ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಹಿಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆಯೆಂಬುದು ಈವರೆಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಗೀಜ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೇಳಿಕೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದ್ದು, ಅದು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು.</p><p>ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮೈಸೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಲ್ಕಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೇರಿಯಾಚೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದ್ದೂರು ಬಳಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮಂಡ್ಯವಂತೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಾದುದರಿಂದ ಈ ನೀತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ನಡುವಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>