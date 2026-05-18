50 ಇವತ್ತು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ 1976ರ ಮೇ 18

<p><strong>ದುರ್ಮಿಶ್ರಣ ನಿಷೇಧ</strong></p><p>ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ದುರ್ಮಿಶ್ರಣ ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ದುರ್ಮಿಶ್ರಣ ನಿಷೇಧ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ತಿದ್ದು ಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದುರ್ವಿಶ್ರಣ ಪಾತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಷ್ಟೆ ಸಾಲದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಕೆಲಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದ್ದ ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಳು ದರ್ಜೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಮಿಶ್ರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು, ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತರಲಿರುವ ಕೆಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತಿವೆ. </p><p>ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಕೇವಲ ಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಡಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸೀಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೃತಕ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವಿರಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿ ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಹಲವು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದ ಆಹಾರಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತಿದ್ಧುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರದಿ೦ದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪೀತು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸತತ ಜಾಗೃತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದೇ ಇಲ್ಲ.</p>