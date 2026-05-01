50 ಇವತ್ತು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ 1ನೇ ಮೇ 1976

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
1976ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವನೂರ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಅನಗತ್ಯ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಸದುದ್ದೇಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಳ್ಕರ್ ಅವರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಕಳಕಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ ಎಂದು ಲೇಖನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತದೆ.
• ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದೇ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಶಿಫಾರಸು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
• ಹಾವನೂರ್ ಆಯೋಗದ ಮಹತ್ವ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಹಾವನೂರ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
• ಹಿಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಹಾವನೂರ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕಾಲೇಳ್ಕರ್ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಆಯೋಗದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು.
• ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾವನೂರ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಿರುವಾಗ, ಭಿನ್ನಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವುದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1ನೇ ಮೇ 1976
ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕ
ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಕಳೆದ ಸಮಯ
50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅವಧಿ
