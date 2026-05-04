50 ಇವತ್ತು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ 4ನೇ ಮೇ 1976

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋಪವಾಗಿರಬಹುದಾದರೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಆದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಆಲೋಚಿ ಸುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಂ. ಯಾಹ್ಯಾರವರ ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬ ಗಮ ನಾರ್ಹವಾದುದು.

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಕಾರವೂ ಒಂದು ಭಾಗ ನೀಡುವುದು. ಮೂವರ ಹೊಣೆಯ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬ೦ಧಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ಹೊಂದಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅರಿವಿನಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ..

'ಜೈ ಕಿಸಾನ್' ಘೋಷಣೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ ಭಾರತ ಇ೦ದು ಆಹಾರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಅತಿಶೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 114 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಾಗಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಮಾಧಾನಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳದಾಸ್ತಾನು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಜನತೆ, ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಸರಕಾರ ಎರಡೂ ಇಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಸರಕಾರ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಹತೋಟಿ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾದುದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ನ್ಯಾಯವೇ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಜನತೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದಂತೂ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವ ಗೋಧಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ರಹಿತವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದಾಸೀನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು, ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ