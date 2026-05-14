50 ಇವತ್ತು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ 1976ರ ಮೇ 14

ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಈ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮೊನ್ನೆಯ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯತಿ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕ್ರಮ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ₹490 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಖೋತಾ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 367 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಸಹ ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ. ಈ ಆಡಳಿತ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪೊತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಇದೀಗ ನೀಡಿರುವ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯತಿಯಿಂದ ಬೇಸಾಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪುಟ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಬಹುದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳ ಟೈರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯತಿಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಪಾರವಾಗಿ ಉಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೈ ಮಗ್ಗದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದುದರ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಕೈಮಗ್ಗದ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ರಿಯಾಯತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯತಿ ಕಾಗದ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು, ತೃಪ್ತಿ, ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ದೊರೆಯ ಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ರಿಯಾಯತಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ದೊರಕುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ದಿನಬಳಕೆಯ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು, ಸಕ್ಕರೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸು೦ಕದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿದಂತಾದೀತು.