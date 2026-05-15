ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 15ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕೋಣ.

1976ರ ಮೇ 15ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲೀನ: ಎಐಸಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಬ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಚಾರ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಅಂದಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವೈ. ಬಿ. ಚವಾಣ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ರಾಯಪುರದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಚಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

1976ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ 50 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ 'ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭುಟ್ಟೋ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ರಾಜೇಂದ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 15ರಂದು ನಡೆದ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯ ಒಂದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಡನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 1976ರ ಮೇ 15ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು TPML ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.