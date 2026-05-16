ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 16ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 16 ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಚಿನಕುರಳಿ.</p><p>'ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಸೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ... ನಾನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಪದವೀಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದೀನಿ... ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲಿಲ್ಲ..' </p>.<p>ಹವಾಯ್ನ ದ್ವೀಪವೊಂದಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನವನ್ನು 1976ರ ಮೇ 16ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ 1974ರ ವೇಳೆ ಸಿಡುಬಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 1975ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೀತಾಳ ಸಿಡುಬಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಓದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು 1976ರ ಮೇ 16ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅನಂತನಾಗ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಡಿಯು 'ಬಯಲು ದಾರಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಸಮೇತ 1976 ರ ಮೇ 16 ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ನಟಿ ಭಾರತಿ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೊವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಲೇಖನದೊಂದಿಗೆ ಮೇ 16ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ನಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಪ್ರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು 1976ರ ಮೇ 16ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು TPML ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.