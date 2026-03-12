<h2>ಗೋಪಿಚಂದ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕಿರೀಟ</h2>.<p><strong>ಬರ್ಮಿಂಗ್ಯಾಮ್, ಮಾರ್ಚ್ 11–</strong> ಭಾರತದ ಪುಲ್ಲೇಲ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆಯವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಅರಳಿದ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕ್ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದ ಪೀಟರ್ ಗಾಡೆಯವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರು, ಇಂದು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಚೆನ್ಹಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು 15–12, 15–6ರಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<h2>ಹರಭಜನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್</h2>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಮಾರ್ಚ್ 11– ಭಾರತದ ಯುವ ಆಫ್ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಹರಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎನ್ನುವ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>